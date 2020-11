Verbod op carbidschieten in Zuidoost-Brabant in de maak

Eten en drinken bestellen voor de feestdagen? In Helmond weten ze er wel raad mee

18 november HELMOND - De feestdagen zijn in aantocht en dus loopt in veel huishoudens als vanzelf de stress op. Wat zullen we dit jaar toch gaan eten? De Helmondse horeca hoopt met een nieuwe bestelservice de nodige zorgen weg te nemen. ,,Van stamppotjes tot high-tea, alles is verkrijgbaar.”