Verbod op sporten in teamverband bij de amateurs: ‘Een onvermijdelijk maar teleurstellend besluit’

,,Financieel is het een grote ramp, maar ook de sportambities van onze leden krijgen een flinke knauw”, stelt Erkan Kurt voorzitter van hockeyclub HOD uit Valkenswaard. ,,Financieel hebben we de eerste slag in het voorjaar overleefd door flink te improviseren. Zijn we nauwelijks boven water, komt de volgende slag. Of we als vereniging nu direct in gevaar komen? Ik kan me niet voorstellen dat wij, een vereniging uit 1949, straks door corona niet meer bestaan. Maar daarvoor moeten we wel de medewerking van de regering en de gemeente krijgen. En ook het begrip van onze sponsoren en leden.”