Verbouwing basisschool In het Hart van het Hout in Helmond loopt vertraging op

In het Hart van het Hout is de naam van de school die in 2019 ontstond uit de fusie van drie Helmondse basisscholen: de Jorisschool, het Baken en St. Odulfus. Het plan was toen - al met een slag om de arm weliswaar - dat alle leerlingen bij de start van schooljaar 2021/2022 op de locatie van het vroegere St. Odulfus les zouden krijgen, in een deels met nieuwbouw uitgebreid pand. „Hoe het tijdpad er nu precies uit gaat zien, is nog onduidelijk”, zegt bestuursvoorzitter Jan van der Heijden.