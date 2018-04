Verbouwing voormalig UWV-pand Helmond van start

Adelheid Roosen met 'Mam' in Helmond: Gene over dementie valt weg

15:09 HELMOND - De eerste afspraak moest ze afzeggen wegens een heftige griep. Nu komt Adelheid Roosen alsnog naar de Cacaofabriek in Helmond. Samen met het publiek kijkt ze vrijdagavond 20 april naar de documentaire ‘Mam’ uit 2010 over haar - inmiddels overleden - dementerende moeder. Daarna gaat Roosen met de zaal in gesprek.