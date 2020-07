Verdacht pakketje met mogelijk explosief bij Cacaofabriek Helmond, EOD aanwezig

HELMOND - Op de parkeerplaats van de Cacaofabriek in Helmond is maandag een verdacht pakketje met een mogelijk explosief aangetroffen. De politie heeft het terrein afgezet, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plaatse om het mogelijke explosief te onderzoeken.

Het verdachte pakketje bestaat uit vier spuitbussen die met koperdraad zijn verbonden en is in de loop van de dag op het parkeerterrein van de Cacaofabriek gezet. De bedrijfsleider van het gebouw heeft de politie gewaarschuwd, waarna verschillende agenten ter plaatse kwamen.

De politie concludeerde al snel niet precies te weten wat voor pakketje het was, waardoor er rekening gehouden werd met een explosief. Ook de brandweer is aanwezig voor eventuele ondersteuning. De EOD werd ingeschakeld en was rond 15.40 uur ter plaatse om onderzoek te doen. Een terrein van ruim 50 meter rondom het pakketje is afgezet.

Terras ontruimd

Toen het verdachte pakketje werd gevonden, zat er een tiental mensen op het terras van de Cacaofabriek te eten. Het terras is ontruimd, de gasten zijn naar binnen gedirigeerd. Aan het personeel van de bedrijven in de Cacaofabriek, waaronder die van de redactie van het Eindhovens Dagblad, is gevraagd om weg te blijven van de ramen.

Een stel meende nog snel een lunch te kunnen nuttigen in de Cacaofabriek voordat ze een kennis gingen ophalen in Brüggen, net over de grens om 15.30 uur. Maar ze mogen niet naar buiten, laat staan per auto vertrekken. De EOD wordt tegen 15.30 uur verwacht.

Zorgen bij bezoekers en personeel

Diverse mensen maken zich wel wat zorgen over hun geparkeerde auto. Een medewerkster in de bediening van het restaurant in de Cacaofabriek vooral: haar auto staat pal achter het verdachte projectiel.

Inmiddels mogen bezoekers wel het pand via de achterzijde verlaten, maar ze moeten hun auto achterlaten.

Volledig scherm Verdacht pakketje bij de Cacaofabriek in Helmond. © Fotopersburo Bert Jansen / Sem van Rijssel

Volledig scherm Verdacht pakketje bij de Cacaofabriek in Helmond. © Fotopersburo Bert Jansen / Sem van Rijssel

Volledig scherm Verdacht pakketje bij de Cacaofabriek in Helmond. © Fotopersburo Bert Jansen / Sem van Rijssel

Volledig scherm Verdacht pakketje met mogelijk explosief gevonden in Helmond. © ED / Mario Bouwmans

Volledig scherm Verdacht pakketje met mogelijk explosief gevonden in Helmond. Terras Cacaofabriek ontruimd. © ED / Mario Bouwmans