Verdacht van belastingontduiking en zorgfraude, maar Helmondse Joke mag wel gehandicapten ‘helpen’

Voormalig CDA-raads­lid Helmond verdacht van fraude; bij Care for You ging van alles mis

5 december HELMOND - Belastingontduiking, faillissementen en vermeende zorgfraude. Joke de Bruijn, voormalig CDA-politica in Helmond, is opnieuw in opspraak. Een curator is al 2,5 jaar bezig met haar zaak.