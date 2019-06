Verdachte afvalondernemer in Helmond en Sterksel raakt steeds dieper in de problemen

Drie scholen Mier­lo-Hout gaan alvast fuseren

13 juni HELMOND - Leerlingen van de Odulfusschool in Helmond blijven een jaar langer in hun oude gebouw. Aanvankelijk was het de bedoeling dat zij na de zomer tijdelijk naar noodlokalen bij 't Baken zouden verhuizen. Maar omdat de plannen voor het basisonderwijs vertraging oplopen, is de verbouwing van de Odulfusschool uitgesteld. Wel gaan Odulfus, Het Baken en de Jorisschool in Mierlo-Hout alvast fuseren. Volgende maand maakt Qliq, waar de drie onder vallen, de nieuwe naam bekend van de fusieschool.