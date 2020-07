Verdachte draait verhaal over vermoorde vrouw in Mierlo helemaal om

Tien keer is de man inmiddels verhoord. Negen keer vertelde hij volgens officier Storij hetzelfde: de twee waren elkaar tegen het lijf gelopen, hij was met haar meegegaan, had de nacht in het huisje doorgebracht en is de volgende ochtend vertrokken terwijl zij nog in leven was. Onlangs, bij een tiende verhoor, draaide dat opeens om: de vrouw was overleden toen hij bij haar vertrok.



Dat zou kunnen wijzen op een drugsoverdosis of zelfdoding. Storij wil daar verder niets over kwijt. Hij zei de rechters, bijeen voor een procedurele zitting, dat de politie die verklaring ‘uiteraard’ gaat napluizen en dat onderzoek mag niet verstoord worden. Het gerechtelijk laboratorium vond eerder al DNA van de zwerver op de sjaal.