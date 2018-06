Verdachte ontkent overvaren Levi Thoonen: 'Ik zag iemand zwemmen, en toen ben ik uitgeweken'

Op 27 mei 2017 overleed Levi Thoonen op de Maas bij Well. De jongen werd het slachtoffer van een dodelijk ongeluk, toen hij aan het zwemmen was rond de boot van zijn vader. De inmiddels 27-jarige jetski-bestuurder die ervan wordt verdacht Levi te hebben overvaren, verklaarde eerder bij de politie dat hij niet verantwoordelijk is voor het fatale ongeluk. Ook in de rechtbank van Arnhem blijft hij achter dat statement staan.

'Ik zie geen mogelijkheid dat ik over hem heen heb gevaren'

De bestuurder van de waterscooter schat dat hij op 27 mei 2017 zo’n 35 tot 40 kilometer per uur heeft gevaren. Ook zegt hij dat hij op meer dan twintig meer afstand van de oever is gebleven. Binnen die grenzen geldt een limiet van twintig kilometer per uur. ,,Ik zag iemand zwemmen, en toen ben ik uitgeweken. Op hoeveel afstand dat was, weet ik niet. Een afstand inschatten op het water is heel lastig”, zegt de verdachte. ,,Ik ben bij hem vandaan gevaren. Ik zie geen mogelijkheid dat ik over hem heen heb gevaren.”