DEN BOSCH - Een Helmonder die in een dronken bui ineens bij een buurvrouw in huis stond, mag van de rechtbank acuut opgenomen worden om iets aan zijn verslaving te gaan doen.

De Helmondse vrouw schrok zich een hoedje. Plots stond de 33-jarige Roy van M. rond half tien ‘s avonds in haar woonkamer. ‘Hoi, ik ben Roy.’

Vanaf zijn eigen balkon was hij op het hare geklommen en naar binnen gegaan. ‘Keizat', volgens de vrouw. Van M. kon het woensdag bij de rechtbank in Den Bosch alleen maar schoorvoetend bekennen.

Nachtwinkel

Hoewel, bekennen. Eigenlijk wist hij er gewoon helemaal niks meer van. Het overkomt hem wel vaker dat hij een avond kwijt is door de alcohol. Vijf keer heeft hij geprobeerd te stoppen met drank en drugs, maar het was nog niet gelukt.

Op de bewuste septemberavond dit jaar had de vrouw iets slims bedacht, vond de officier van justitie. Om Van M. haar huis uit te krijgen, stelde ze voor naar een nachtwinkel te gaan om bier te kopen. Dat plannetje werkte.

Telefoon

Maar bij het verlaten van het huis, had Van M. de vrouw van achter bij haar borsten en buik gepakt. Ondertussen had hij ook een telefoon, tablet en foundation ontvreemd en haar televisie vernield. Een onderbuurman had bovendien gehoord dat Van M. geroepen zou hebben: ‘Ik maak je kapot kankerwijf.’

Van M. sprak het allemaal niet tegen. Dat deed zijn advocaat Annemieke Houtman wel, behalve dan het vernielen van de tv. De advocate vond het bewijs voor de rest te mager omdat het grotendeels steunde op de verklaringen van de vrouw.

Crisisopvang

De officier van justitie geloofde de vrouw, die meteen die avond geëmotioneerd haar verhaal had verteld aan de politie. De officier eiste tien maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, plus dat Van M. zich laat opnemen in een kliniek. Zijn advocate stelde dat ‘hulp meer op zijn plaats is dan straf’ Ze werd op haar wenken bediend.