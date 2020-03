Verdachte ‘wilde Jumbo Deurne niet overvallen’

DEN BOSCH - Zelf zei hij dat hij de Jumbo in Deurne helemaal niet had overvallen, maar de officier van justitie denkt daar anders over. Ze eist zestien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, tegen een verdachte uit Tegelen.

Ricardo G. (29) uit Tegelen had niks kwaads in de zin, toen hij op 26 februari vorig jaar de Jumbo in Deurne binnenliep. Dat vertelde hij dinsdag aan de rechtbank in Den Bosch. Hij was bij de Jumbo omdat hij weggegooid eten uit een container wilde halen. Binnen bij de kassa ging hij alleen maar vragen of het schuurtje met de container nog open zou gaan.

Andere lezing

De kassière had een heel andere lezing. Ze hoorde G. zeggen: ‘Maak die la open.’ En ze zag een aardappelmesje in zijn hand. Toen ze de rechtbank mocht vertellen hoeveel impact het gebeuren op haar had gehad, sprak ze G. rechtstreeks aan. ,,Misschien is het handiger dat je de waarheid gaat vertellen.”

G. werd aangehouden nadat de tv-programma's Opsporing Verzocht en Bureau Brabant aandacht aan het gebeuren besteedden. Er kwamen daarna veel tips binnen.

De officier van justitie weegt mee dat G. in het verleden vaker is veroordeeld voor overvallen, tot in totaal dertig maanden waarvan tien voorwaardelijk. Omdat ook een getuige een mesje had gezien en politieman op camerabeelden iets in zijn hand had zien blinken, vond ze het bewezen dat G. een mesje bij zich had.

Overval bekend

Komt bij dat een ex-gedetineerde tegen justitie heeft gezegd dat G. aan hem de overval had bekend. G. zou verteld hebben dat het om een buitenlands kassameisje ging. Dat klopte, maar dat was ook informatie die de politie nooit had gedeeld en die de getuige dus niet uit de media had kunnen halen. Dat maakte zijn verklaring geloofwaardig, vond de officier.

De advocate van G. vindt dat er onvoldoende bewijs is om G. te veroordelen. De lezing van het kassameisje is volgens haar niet helemaal consistent en daarom deels niet bruikbaar. De kassière had onder meer gezegd dat de overvaller een Syriër was die wel vaker in de winkel bier kwam halen. Wat niet klopt. De advocate vroeg vrijspraak omdat er te veel twijfel is over hoe het precies is gegaan.