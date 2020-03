‘Vergeet ons niet!’ Lotte Christiaansen uit Helmond zit vast op de Filipijnen

Intussen maken de drie vriendinnen de gekste dingen mee. „Op elke straathoek staat politie met geweren en mensen komen ons als toeristen van alles aanbieden. Zo hebben we al een paar keer mensen op de hotelkamer gehad, die ons een terugvlucht garandeerden als we ter plekke zouden betalen. Maar het vliegveld is dicht. Gelukkig zijn we nog scherp, maar sommige toeristen zijn zo in de stress dat ze erin trappen.”



Eén ding wil Christiaansen nog even benadrukken: vrienden en bekenden, denk alsjeblieft niet dat wij er beter aan toe zijn dan jullie. „We krijgen veel berichten zoals ‘wees blij dat je lekker daar zit’, maar we kunnen geen kant op en we maken ons zorgen over onderdak en eten.”