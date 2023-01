Vergoeding voor personeel Fokker in Hoogerheide lager dan voor medewerkers Helmond: ‘Ze meten met twee maten, dit is onacceptabel’

HOOGERHEIDE - Bij Fokker Elmo in Hoogerheide dreigt een staking nu blijkt dat collega’s van Fokker Landing Gear in Helmond een hogere vergoeding is beloofd als ze na sluiting van hun fabriek in Papendrecht gaan werken. Dinsdag is er actieberaad.