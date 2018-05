Verhalen achter de foto's gezocht: arbeidershuisjes bij het kasteel in Helmond

Het archief van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven zit vol foto's zonder verhaal. Het ED roept uw hulp in. Weet u meer over de foto, laat het weten via de website fotowerkplaats-rhce.nl. Daar zijn ook meer foto's uit dezelfde reeks te vinden. Reageren kan ook via foto@rhc-eindhoven.nl

Ronde van Nederland

En dan de foto van vorige week. Is het de Ronde van Nederland, de Ronde van Brabant of toch de Ronde van de IJzeren Man? Waarschijnlijker is een combinatie van die drie want de namen van de wielerwedstrijden staan alle drie op de zakje met negatieven die Frans van Mierlo achterliet.

De oproep bij lezers leverde niet veel op. Jan Sporenberg herkent Wim van Est op een van de foto’s. Drie jaar later zou hij als eerste Nederlander ooit de gele trui in de Ronde van Frankrijk mogen dragen maar in 1948 was Van Est nog gewoon amateur. De foto van Van Est is waarschijnlijk gemaakt tijdens de Ronde van Brabant die hij dat jaar won. Het was de eerste keer dat de wielerwedstrijd georganiseerd werd en dat gold in 1948 ook voor de Ronde van Nederland. De etappewedstrijd (later Eneco Tour en tegenwoordig de BinckBank Tour) ging van Amsterdam naar het zuiden en weer terug. De finish van de vijfde etappe lag in Eindhoven en de volgende dag werd hier ook gestart. Over het parcours is niet veel bekend. De foto’s van Frans van Mierlo tonen renners op de Vestdijk, Keizersgracht, Emmasingel en zelfs het Philips Stadion waar destijds nog een sintelbaan om het veld lag. Maar of deze foto’s allemaal tijdens de Ronde van Nederland gemaakt zijn?

Één iemand zal de eerste Ronde van Nederland tot zijn dood in 1998 zijn bijgebleven. De winnaar van het eindklassement Emiel Rogiers. Echter op de foto’s van Van Mierlo is Rogiers waarschijnlijk niet te zien want in eerste instantie werd de Luxemburger Jean Goldschmidt als winnaar gehuldigd. Pas na een succesvol protest van Rogiers tegen een kwijtgescholden tijdsverlies werd de Belg alsnog als winnaar aangewezen. Zijn, zo zou later blijken, enige overwinning in het profwielrennen. In hetzelfde jaar ging hij nog wel van start in de Tour de France om na pech in de eerste etappe meteen op te geven.