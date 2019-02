Verhit debat in Helmond over ‘Huis van de Stad’

Brutale dieven bij scholen in Waalwijk en Helmond sloegen ook toe in Gelderland

26 februari De scholenbende die afgelopen zomer toesloeg bij twee scholen in Helmond en Waalwijk sloeg ook toe bij vier scholen in Gelderland. Dat werd vanavond duidelijk in de uitzending van Opsporing Verzocht. De politie ontving al ruim 30 tips over de bende die bij scholen Ipads, laptops en camera's ontvreemde.