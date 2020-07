Verhuizing Helmondse draaiorgels van Gaviolizaal naar Gaviolizaal is er een met hindernissen

De mysterieu­ze kist van opa Anis maakte Noah Fanoembi nieuwsgie­rig naar zijn Molukse roots; nu zamelt hij geld in voor een kliniek op Tanimbar

14:57 HELMOND - Al jaren wilde Noah Fanoembi naar Tanimbar. Daar komt zijn opa Anis vandaan. Vorig jaar was het zover. De hoogste baas van de Molukse eilandengroep was zo onder de indruk van de 18-jarige Helmonder dat hij hem benoemde tot ambassadeur. Corona zette een streep door een bezoek deze zomer. Nu zamelt Noah geld in voor betere medische zorg op Tanimbar.