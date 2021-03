Verhuizing oude treurwilg vanwege vervuilde grond uitgesteld tot na sloop stadskantoor

Onrust bij VDL Nedcar over overwerk vanwege extra Mini's Cabrio

28 maart EINDHOVEN/BORN - Bij VDL Nedcar is flink wat onrust op de werkvloer ontstaan over overwerk. Productiemedewerkers moeten vanwege extra orders voor de Mini Cabrio de komende zes weken een half uur per dag langer werken. De aanpassing van de roostertijden gaat maandag in.