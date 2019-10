Verkeersborden in Helmond beklad met onder meer hakenkruis, gemeente doet aangifte

Ouisam Karim (24) uit Helmond zit al een maand vast in de hel van Melilla: ‘Paspoort afgepakt en mishandeld’

14:26 EINDHOVEN - Ouisam Karim (24) uit Helmond is in een hel beland. De jongeman zit na een vakantie in Marokko al een maand vast in de Spaanse enclave Melilla. Daar wordt hij voor een illegale migrant aangezien. Zijn Nederlandse paspoort is ingenomen.