Verkeersbrug sluis 9 in Helmond wordt fietsbrug

De sluizen 8 en 9 in de Zuid-Willemsvaart zijn ongeveer tweehonderd jaar oud. Ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Enkele jaren geleden werd al besloten dat de sluizen vervangen moeten worden. In de aanloop daar naartoe zijn diverse onderzoeken gedaan. Eén daarvan ging over de toekomst van de verkeersbrug bij sluis 9. Die wordt gebruikt door omwonenden maar ook veelvuldig door sluipverkeer. De kruising met de Kanaaldijk (N612) is verkeerstechnisch niet optimaal omdat die dichtbij de kruising N612-Rochadeweg ligt.

In overleg met omwonenden is gekeken naar de mogelijkheden. Belangrijk aandachtspunt was de bereikbaarheid van de woningen aan de Kanaaldijk Zuid-Oost. De oplossing is gevonden in het vervangen van de huidige verkeersbrug door een fietsbrug in combinatie met aanpassing van de kruising tussen de Rochadeweg en de Veldbeemd. Deze kruising wordt voorzien van verkeerslichten. De bewoners van de Kanaaldijk Zuid-Oost kunnen het gebied via de Veldbeemd in- en uit rijden.

Behalve door omwonenden wordt de huidige verkeersbrug ook gebruikt door mensen die in natuurgebied de Groene Punt fietsen en wandelen. Door de aanleg van de fietsbrug blijft de Groene Punt voor fietsverkeer vanuit westelijke richting goed bereikbaar. Recreatief autoverkeer bereikt het natuurgebied via de Veldbeemd.

Planning

De aanpassing van de kruising Rochadeweg-Veldbeemd inclusief het plaatsen van de verkeerslichten vindt dit najaar plaats. Deze werkzaamheden worden als eerste uitgevoerd omdat via de Veldbeemd een deel van het bouwverkeer voor sluis 9 gaat rijden (een groot deel van de materialen wordt overigens per schip aangevoerd). Daarna starten voorbereidende werkzaamheden, waarna de daadwerkelijke bouw van de sluizen begin 2021 begint. De beide sluizen worden gelijktijdig gebouwd.