Verkeersexamens in weer en wind door Helmondse binnenstad

Jazzgita­rist Edo Righini nieuwe directeur Muziekge­bouw Eindhoven

18 mei Hij speelde als gitarist samen met onder anderen Amy Winehouse en Dee Dee Bridgewater, is nu adjunct-directeur van Conservatorium van Amsterdam en neemt per 1 augustus het stokje over van Wim Vringer als algemeen directeur van Muziekgebouw Eindhoven (MGE).