Verkeershufters aanpakken door meer te flitsen? Het is maar de vraag of dat gaat lukken

Stalker ziet niet wat hij bij zijn Helmondse ex-vrouw teweeg­brengt

DEN BOSCH/HELMOND - Hij zou zichzelf van het leven beroven, bij zijn ex in Helmond voor de deur. Hij stuurde haar een mail: ‘Ik zag je zitten aan je eettafel.’ Hoeveel impact het allemaal had, zag hij niet.