Verkeerslicht in Helmond vaker op groen voor fietser als het regent

Hondenteam uit De Rips gaat in Zuid-Tur­kije zoeken naar overleven­den én naar lijken

DE RIPS - Ze staan al in de startblokken, de vrijwilligers van stichting Signi in De Rips met hun honden. Zaterdag vertrekken ze naar het rampgebied in Zuid-Turkije. Om daar mee te helpen zoeken naar overlevenden van de aardbevingen.

7 februari