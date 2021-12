Verkoop van tijger- en leeuwenschedels komt Helmonder op werkstraf te staan

VIDEO Gifgroene deelscoo­ters en -fietsen hebben er een broertje bij: een elektri­sche Mini

EINDHOVEN - De elektrische scooters en -sinds kort ook- fietsen van GO Sharing hebben er een broertje bij. Vanaf woensdag 1 december kun je ook een kekke elektrische Mini ‘delen’. Of huren dus eigenlijk want je betaalt er wél voor. ‘En dat allemaal met dezelfde app.’

