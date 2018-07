Verkopers etenswaren wapenen zich tegen hitte: Bonbons smelten weg in Cacaofabriek Helmond

Motorben­des in Oost-Bra­bant: leren hesjes blijven hier onder de radar

11:00 EINDHOVEN - Justitie is bezig met een serieuze poging omstreden motorclubs de nek om te draaien. De relatief kleine club Bandidos is in december door de rechter officieel verboden, leden van het veel grotere Satudarah hoorden op 18 juni dat ze hun jasjes definitief aan de wilgen moeten hangen. En het volgende doelwit van het Openbaar Ministerie werd snel daarna ook bekend: de Hells Angels, de oudste club ter wereld moet mogelijk ook vrezen voor haar voortbestaan in Nederland.