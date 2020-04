Verkrachter uit Asten is terug uit instelling en zit nu weer in cel

DEN BOSCH - De 29-jarige man uit Asten die april vorig jaar ’s nachts een meisje van haar fiets sleurde en verkrachtte, is terug naar de gevangenis. Hij was opgenomen in het Pieter Baan Centrum, dat onderzoek is klaar. Hij mag niet tijdelijk vrij uit voorarrest.

Ondanks de corona-sluiting van de rechtbank was er wel een zitting woensdag in zijn zaak. Elke drie maanden moet de rechtbank bekijken of een verdachte nog steeds in voorarrest moet blijven. Dat was bij deze man het geval. De volgende zitting werd meteen vastgesteld op 25 juni.

Nog geen rapport

Officier van justitie Patrick van Hees maakt er geen geheim van dat hij straks hoogstwaarschijnlijk tbs zal eisen. Daar kan in principe alleen als deskundigen dat ook adviseren. De man was al eens onderzocht, maar de psycholoog en psychiater hadden geen eenduidig oordeel. De rechtbank stuurde hem daarom door naar het gespecialiseerde Pieter Baan Centrum, dat naast onderzoek ook observaties uitvoert als de verdachte niet mee wil werken. Hoe de opname daar is verlopen is nog onduidelijk omdat er nog geen rapport ligt. Dat kan vele weken op zich laten wachten.

Enorme schok