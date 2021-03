Verlaten redactie van Eindhovens Dagblad in beeld: krant wordt al een jaar gemaakt vanaf keukentafels en zolderkamers

HELMOND - De Helmondse fotografe Tahné Kleijn (30) probeert de coronacrisis op stemmige wijze in beeld te brengen. Ze bezocht ook de redactie van het Eindhovens Dagblad. Vanaf die plek is er nu al een jaar geen krant meer gemaakt.

‘Heel vet’, vond Tahné Kleijn het in eerste instantie om op een krantenredactie rond te lopen tijdens een pandemie. ,,Het was heel stereotype bevestigend; de ruimte zag eruit, zoals redacties er in de film uitzien.” Maar al snel kwamen er bij de fotografe ook gevoelens van ‘eenzaamheid’ op. ,,Ik kwam nog ergens een krant tegen van meer dan een jaar geleden. Alsof het nieuws stil was blijven staan, alsof geprinte media waren opgehouden met bestaan.”

Volledig scherm De verlaten redactie van het Eindhovens Dagblad op Strijp-S © Tahné Kleijn

Vanaf 12 maart 2020 sloten de redacties van het Eindhovens Dagblad om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het 'hoofdkwartier’ op Strijp-S ging dicht, en dat gold ook voor de Helmondse dependance in De Cacaofabriek. De krant werd en wordt gemaakt vanaf zolderkamers en keukentafels. Verslaggevers, eindredacteuren en vormgevers werken nog altijd zoveel mogelijk vanuit huis.

Sinds enkele maanden probeert Tahné Kleijn, de voorbije jaren stadskunstenaar van Helmond, de crisis in al haar gedaantes vast te leggen. Ze bezocht onder meer een dierentuin, een verzorgingshuis, een zwembad, een kledingwinkel, een boksschool en een begrafenis. Op korte termijn volgt een bruiloft in coronatijd.

Volledig scherm De verlaten redactie van het Eindhovens Dagblad op Strijp-S © Tahné Kleijn

De redactiefoto’s van Kleijn zijn wat duister, maar er is nog steeds van alles op te ontwaren. Ze had oog voor lege kapstokken en lege kladblokken, maar ook voor de lichtinval van het Glasgebouw. ,,Het was er enigszins opgeruimd ook, het was niet zo alsof iedereen alles uit zijn handen had laten vallen.”

De collectie moet uiteindelijk onderdeel gaan uitmaken van een expositie die is gebaseerd op het werk van de Amerikaan Walker Evans. Hij maakte onder meer een fotoserie tijdens de Grote Depressie in de Verenigde Staten. Kleijn: ,,De echte armoede in deze crisis begint nu pas te ontstaan. Op allerlei vlakken.”

Quote Ik hield me wel aan de regels, maar werd toch ziek. Tijdens corona voelde het alsof ik onder water gehouden werd Tahné Kleijn

Volledig scherm De verlaten redactie van het Eindhovens Dagblad op Strijp-S © Tahné Kleijn

Zelf liep de fotografe ook corona op, afgelopen december. Nog altijd ondervindt ze last van die besmetting. Het heeft haar nog indringender naar de huidige situatie leren kijken. ,,Het voelde alsof ik onder water gehouden werd. We zijn ruim twee maanden verder en ik kan nog steeds niet fietsen”, zegt Kleijn. ,,Ik hield me wel aan de regels, maar werd toch ziek. Als ik er met mijn foto's en verhaal voor kan zorgen dat mensen oplettend en voorzichtig blijven, dan ben ik al tevreden.”

Volledig scherm Tahné Kleijn in haar atelier in Helmond © FotoMeulenhof