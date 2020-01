Vermiste Flynn (24) kwam niet thuis na het stappen, politie spreekt niet van ‘urgente vermissing’

HELMOND - Vrienden, familie en de politie zijn naarstig op zoek naar de vermiste 24-jarige Flynn Posthumus uit Heerlen. De twintiger is niet meer gezien sinds nieuwjaarsnacht, die hij vierde met vrienden in Helmond.

Flynn verliet rond vier uur in de ochtend, in zijn eentje, een kroeg aan de Noord Koninginnewal in Helmond. Zijn vriend Kevin van Veggel vertelt: ,,Flynn was een beetje aangeschoten. Hij is in zijn eentje naar mijn huis gewandeld, in de Leonardusbuurt. Ik had meteen met hem mee moeten gaan. Ik ben tien minuten later vertrokken. Meteen gebeld, maar zijn telefoon stond uit.”

De Limburger arriveerde nooit bij het huis van zijn vriend. Sindsdien ontbreekt ook elk spoor. Van Veggel belde voor het eerst om 7 uur in de ochtend de politie. ,,Later op die eerste januari zijn ze echt in actie gekomen.”

De politie is serieus met de zoektocht naar Flynn aan de slag gegaan, zo wordt duidelijk. ,,Telefoongegevens zijn uitgelezen, er is naar camerabeelden gekeken en we hebben de nodige mensen gesproken en adressen bezocht”, legt een woordvoerder uit. ,,Ook hebben we de route ‘uitgelopen’. Tot nu zonder concrete sporen.”

Van de radar

De politie in Brabant heeft de zaak overgedragen aan de collega's van de Eenheid Limburg, omdat de vermiste man woont in Heerlen. De zegsman verduidelijkt dat er geen sprake is van ‘een urgente vermissing’. ,,Dat heeft te maken met een bepaalde optelsom. Vanwege de privacy kunnen we daar ook niet te diep op ingaan. Maar dat wil niet zeggen dat we niet blijven uitkijken naar hem en de familie zo goed mogelijk willen helpen.”