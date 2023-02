Verplicht: minstens zes parkeerplaatsen voor fietsen per woning in nieuwe Helmondse wijk

Familiecar­na­val in de Ruchte

SOMEREN - Onder de noemer We are family richt gemeenschapshuis de Ruchte in Someren zich op zondag 19 februari vanaf 14.30 uur op familiecarnaval voor alle leeftijden. Er is een live optreden van Snollebollekes-tributeband Uit oe Bolleke.

6 februari