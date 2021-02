‘Verschrikkelijke overvaller’ uit Helmond mag even vrij wegens stervende vader

UPDATE GGD-directeur Ellis Jeurissen: ‘We verwachten meer overgeble­ven vaccins uit de ziekenhui­zen’

16:14 HELMOND - Nederlandse ziekenhuizen hebben zoveel vaccinatiemateriaal over dat ze de GGD’s over het hele land gaan voorzien met het overschot. Voor de regio Zuidoost-Brabant betekent dit dat deze week en volgende week 863 mensen per dag ingeënt kunnen worden, in plaats van respectievelijk 288 en 432.