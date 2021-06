Verslaafde Helmonder die cocaïne betaalde met gestolen zalm en biefstuk moet toch naar de cel

Terug naar het Helmond van 1832; online snuffelen in histori­sche kadaster­kaar­ten

17 juni HELMOND - Het Helmondse grafeilandje in de Warande is in essentie al 200 jaar hetzelfde. Zoiets is uitzonderlijk, want vrijwel alle percelen maken in de loop der tijd veranderingen door. Voor de liefhebbers is er sinds kort een website.