Vertraging nieuwe locaties Kindcentrum LeLa in Helmond

Mestbe­drijf Den Ouden in Helmond legt productie stil

1 augustus HELMOND - Mestverwerker Den Ouden in Helmond heeft de productie donderdagochtend stilgelegd. Volgens de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft de directie van het bedrijf dat woensdag besloten, in samenspraak met de dienst. Nadere details kan de ODZOB niet geven. Den Ouden zelf is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.