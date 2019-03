Vertraging voor glasvezel in Helmond-Noord en Warande, maar wel extra diensten mogelijk

Carnavals­vier­ders klagen over dure taxi's in Eindhoven

9:11 EINDHOVEN - Carnavalsvierders in Eindhoven klagen over woekerprijzen als zij na een avondje feesten met een taxi vanuit de stad naar huis willen. Ritten blijken ineens veel duurder uit te vallen. Taxibedrijven verwerpen de kritiek en wijzen met een beschuldigende vinger naar illegale taxi’s, die volgens hen tijdens carnaval veel rondrijden in Eindhoven.