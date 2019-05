Vertrek bestuurder Van Beers kostte Elkerliek in Helmond 75.000 euro

Geen parkeerga­ra­ge bij De Cacaofa­briek in Helmond, want bewoners waterburch­ten parkeren op eigen terrein

15:21 HELMOND - Pal voor De Cacaofabriek komt geen parkeergarage. Dat is niet nodig, omdat de bewoners van de toekomstige waterburchten op Suytkade de auto op eigen terrein kwijt kunnen. De bouw van de drie flats begint eind dit jaar en is in 2021 klaar.