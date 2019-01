Vervanging SP-fractievoorzitter Helmond vertraagd vanwege ontbreken doktersverklaring

Van Gemert heeft nog niet de benodigde doktersverklaring kunnen indienen bij de griffie van de gemeenteraad. Zo’n verklaring is nodig om tijdelijke vervanging te regelen.

De bedoeling was dat Terzioglu, nu burgercommissielid, maandagavond zou worden geïnstalleerd tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering van het jaar. Burgemeester Elly Blanksma zei te hopen dat dit over een maand wel kan. Dan komt de gemeenteraad opnieuw bijeen.

SP-fractievoorzitter Van Gemert is de komende weken uit de running omdat hij herstellend is van een rugoperatie. Naar verwachting is hij zestien weken afwezig. In die tijd neemt fractiegenoot Ad Spruijt zijn taken waar.

Wel nieuwe burgercommissieleden

Maandagavond zijn wel drie nieuwe burgercommissieleden benoemd in de Helmondse gemeenteraad. De eenmansfractie Bach Plus krijgt versterking van Gerard Bosch en Ine Warmerdam, twee nieuwkomers in de lokale politiek. De twee zijn de eerste ondersteuners van Bach Plus, dat vorig jaar ontstond uit een afsplitsing van 50 Plus.

De andere eenmansfractie van de Helmondse raad, Plan!, kreeg versterking in de persoon van Leo Broers. Hij volgt Henk de Leest op, die vanwege gezondheidsredenen is gestopt. Broers deed in maart 2018 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen met zijn partij VKM Leo Broers, maar haalde geen zetel.