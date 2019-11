Vervoersdienst AutoMaatje kan door in Helmond

AutoMaatje is bedoeld voor mensen die in een isolement dreigen te raken doordat ze niet meer mobiel zijn en die te weinig geld hebben voor het openbaar vervoer of een taxi. Het gaat veelal om ouderen. Voor een bedrag van 30 cent per kilometer kunnen zij zich laten vervoeren door een vrijwilliger. Ze kunnen dan bijvoorbeeld toch naar de dokter en leggen meteen nieuwe contacten.

Helmond was in september 2017 de eerste Brabantse plaats met AutoMaatje. De gemeente gaf een subsidie van 37.000 euro, de LEVgroep zette het project mede op en coördineert vraag en aanbod. Een nieuwe geldvraag werd een halfjaar geleden door het stadsbestuur afgewezen. Reden: er werd minder gebruikgemaakt van AutoMaatje dan was voorzien. Mede daardoor bedroeg de subsidie omgerekend vele euro’s per rit. Dat vonden B en W te gortig. Bovendien was de financiële bijdrage volgens hen een opstartsubsidie geweest.