Vervuiling grond moestuinen Helmond afgenomen, advies blijft om groente niet te eten

Bever klaart klus op eilandje in Goorloop­park

HELMOND - Hier kwam geen kettingzaag aan te pas, maar stevige tanden. Op een van de eilandjes in het ven tussen Goorloop en Heeklaan in Helmond is het resultaat te zien van een bever. Het knaagdier laat steeds vaker zijn sporen achter in deze regio.

10 december