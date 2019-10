Verwarde Eindhovenaar (25) opgepakt voor willekeurige mishandelingen in Helmond

De bieb in Helmond zit en ís niet langer stil

11:44 HELMOND - Robin Verleisdonk (29) is de nieuwe directeur van bieb Helmond-Peel. De Helmonder wil het wat oubollige imago van de bieb oppoetsen. ,,We staan midden in de maatschappij. We zijn zoveel meer dan alleen een gebouw met boekenkasten."