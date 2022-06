Verwarde naakte Helmondse brandstichter kreeg eerder cel voor dodelijke ruzie met zijn vader

Wielrennen in Mierlo is van alle tijden: ook in 1967 was het koers

Mierlo is een echt wielerdorp. Op Hemelvaartsdag werd daar weer de Kersenronde gehouden. En op zaterdag 11 juni is het al weer raak. Dan finisht de vierde en voorlaatste etappe van de ZLM Tour in Mierlo. Ook 55 jaar geleden was het koers in Mierlo, zoals te zien is op bovenstaande foto.

4 juni