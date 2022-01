Verwijten aan oud-wethouder Maas vallen slecht in Helmondse gemeenteraad

HELMOND - Helder Helmond kwam dinsdagavond met een opvallend voorstel. De partij wilde oud-wethouder Antoinette Maas vragen wachtgeld terug te storten en met een verklaring te komen over haar aantreden als wethouder in het Land van Cuijk.

Dit door fractievoorzitter Martijn Rieter genoemde ‘morele appèl’ aan Maas viel slecht bij de andere partijen in de Helmondse gemeenteraad. Het voorstel werd daarom verworpen.

Maas vertrok in juli 2021 als wethouder in Helmond, omdat de combinatie van gezin en werk haar op dat moment te veel was geworden. Vijf maanden later werd ze aangesteld als wethouder in de gemeente waar ze nu woont.

Quote Hiermee heeft ook de geloofwaar­dig­heid van de Helmondse politiek weer een extra deuk opgelopen Martijn Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond

Martijn Rieter noemt dit ‘onbehoorlijk bestuur’. ,,Hiermee heeft ook de geloofwaardigheid van de Helmondse politiek weer een extra deuk opgelopen.” Zijn partij vindt dat de inwoners recht hebben op een verklaring van Maas.

Burgemeester Elly Blanksma benadrukte dat wachtgeld een recht is. ,,We hebben het over iemands rechtspositie. Het is niet aan het college om daar iets van te vinden. Mevrouw Maas is hier geen wethouder meer.”

‘Ongepast’ en ‘walgelijk’

Maarten Selten (D66) noemde het ‘ongepast’ om over iemand te spreken die er niet bij is en zich dus niet kan verdedigen. Daarvoor kreeg hij bijval. Berry Smits en Jacqueline Bach namen zelfs het woord ‘walgelijk’ in de mond. De twee stapten ruim een maand geleden uit de fractie van Helder Helmond vanwege de in hun ogen te lage plaats op de kieslijst.

Thomas Tuerlings (GL), partijgenoot van Maas, sprak van een ‘persoonlijke keuze’ van haar.