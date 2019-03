Verzon een meisje uit Helmond een verkrachting of niet?

Ze hadden elkaar leren kennen via een chatbox en in oktober 2016 een afspraak gemaakt. Tofi H. (24) uit Utrecht was naar Helmond gereden en had daar zijn chatvriendinnetje opgepikt.

Ze hadden een tijdje rondgereden en waren op een parkeerplaats gestopt. Daar was het meisje even bij H. op schoot gekropen en hadden ze een paar kuise kussen op de wang uitgewisseld, op de voorste stoelen van de auto. Verder niks. Tot zo ver de lezing van H., donderdag voor de rechtbank in Den Bosch.

Ander verhaal

Een paar maanden na de eenmalige ontmoeting met H. vertelde het meisje een heel ander verhaal aan een vriendin van haar moeder. Dit gebeurde nadat die vriendin op de telefoon van het meisje berichten, foto's en filmpjes met een seksuele lading had aangetroffen, ook over het contact met H. In het gesprek met haar moeders vriendin vertelde het meisje dat ze op de achterbank van de auto was verkracht. Haar moeder deed vervolgens aangifte.

Officier van justitie Esther Lodder gelooft de lezing van het meisje omdat ze een paar keer gedetailleerd hetzelfde verhaal vertelde. Bovendien had het meisje een geslachtsziekte opgelopen. H. had daar enige tijd voor de ontmoeting ook mee te kampen.

Bedreiging

De officier vond het vreemd dat H. uit angst niet op een vorige zitting bij de rechtbank was verschenen omdat hij door de familie van het meisje bedreigd zou zijn. Uit chatberichten tussen de verdachte en de ouders van het meisje, bleek niks van een bedreiging, stelde de officier, die vond dat dit bedreigingsverhaal H. niet geloofwaardiger maakte. Ze eiste achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

Advocaat Sander Rens vond juist dat het meisje niet geloofwaardig was. Na de ontmoeting met H. was ze blij uit de auto gestapt. Vriendinnetjes van haar hadden dat gezien. Ze was de avond na de ontmoeting blijven logeren bij vriendinnetjes, die niks aan haar hadden gemerkt. Een van haar vriendinnen vertelde de politie het verhaal over de verkrachting niet te geloven. Ook de moeder van het meisje gaf aan dat haar dochter - die er veel ouder uitzag dan twaalf jaar - niet altijd de waarheid spreekt.

Vrijspraak