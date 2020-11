Vezels uit wortelschraapsel en langer houdbaar vruchtensap: 'Food Tech' krijgt weer meer groeiruimte in Helmond

HELMOND - Vezels voor een hybride hamburger en technologie om sappen langer houdbaar te maken. Innovatie in de voedselverwerkende sector groeit in Helmond waar een nieuwe hal op het Food Tech Park wordt gebouwd.

Voedselverspilling voorkomen, toenemend gebruik van plantaardige eiwitten en zorgen dat voedsel in het koelschap langer houdbaar blijft. Het zijn volgens directeur Jasper van Altena van het bedrijf Pascal Processing drijvende krachten achter de ontwikkeling van veel nieuwe technologie in de voedselverwerkende industrie.

Quote Door de snel groeiende vraag naar deze technolo­gie is uitbrei­ding hard nodig.” Jasper van Altena, Pascal Processing

Vruchtensappen en guacamole langer houdbaar

Pascal Processing is de trekker van een nieuw 'Food Tech' pand waarvoor op 9 november in Helmond de eerste schop de grond in gaat. Het bedrijf conserveert dagelijks 25 ton aan levensmiddelen onder ultra hoge waterdruk. Door dit proces van pascaliseren worden verse producten zoals vruchtensappen, guacamole en vleeswaren in de koelschappen van de supermarkten langer houdbaar. ,,Door de snel groeiende vraag naar deze technologie is uitbreiding hard nodig", zegt Van Altena.

In de 3.500 vierkante meter grote nieuwe hal wil Pascal Processing ook ruimte verhuren aan jonge, innovatieve voedselverwerkers. ,,Daarvoor is interesse. We zijn met gegadigden in gesprek."

Het huidige gebouw voor dit soort bedrijven van Food Tech Brainport, waar nu ook Pascal Processing is gehuisvest, zit qua capaciteit bijna aan zijn plafond.

Vezels voor hybride hamburgers

Van Altena ziet nieuwe initiatieven om zoveel mogelijk onderdelen van voedsel die nu niet worden gebruikt, alsnog te benutten. Hij wijst op Van Rijsingen Ingredients dat uit samengeperst wortelschraapsel vezels haalt voor de productie van hybride, deels vegetarische hamburgers. De transitie die gaande is om in plaats van dierlijke meer plantaardige eiwitten te gebruiken, lokt volgens Van Altena ook veel innovatie uit.

Pascal Processing is een voorbeeld van de trend om voedsel in de koelschappen van supermarkten langer houdbaar te maken. Ook op het gebied van verpakkingen die daaraan bijdragen is veel gaande.