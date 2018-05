Vier Helmondse gemeenteraadsleden nemen stoelen van wethouders in

Bij GroenLinks schuift Tim van de Meulengraaf door omdat Antoinette Maas aan de slag gaat als wethouder. Namens de SP komt Hans van Gemert in de raad, omdat Erik de Vries aan zijn tweede periode als bestuurder begint. D66 haalt Maarten Selten binnen voor de plek die aanstaand wethouder Gaby van den Waardenburg achterlaat. Bij Lokaal Sterk keert Henk Bekkers terug, omdat Harrie van Dijk plaatsneemt in het college van burgemeester & wethouders.

De VVD levert ook een wethouder (Jos van Bree) maar die maakt geen deel uit van de gemeenteraad in Helmond, zodat er dus geen plek vrij komt. GroenLinks stelt als tweede wethouder Cathalijne Dortmans aan. Zij komt ook 'van buiten'.

Het geschuif vanuit de raad naar het college zorgt voor wijzigingen onder fractievoorzitters. Bij D66 komt Stef Stevens aan het roer te staan, bij Lokaal Sterk wordt Anja Spierings de leider. Bij GroenLinks is Thomas Tuerlings een goede kanshebber. De partij neemt volgende week een besluit.

De SP overlegt nog of Lonneke Maraczi opnieuw fractieleider wordt of dat de rol iemand anders wordt toebedeeld. CDA-fractieleider Jan Roefs wordt herbenoemd als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, voor de momenten waarop burgemeester Elly Blanksma is verhinderd.