Vier jaar cel voor Helmonder wegens zwaar mishandelen vermeende minnaar van zijn partner

De Helmonder (37) had de man in maart bij hem thuis gevraagd om iets uit te praten. Binnen kreeg het slachtoffer ongenadig op zijn donder. Ook werd hij in en zak gestopt en in een met plastic gevoerde kofferbak gegooid. Later werd hij weer teruggebracht naar Helmond en zwaargewond gedumpt op de Julianabrug. Hij moest onmiddellijk geopereerd worden.