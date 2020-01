Vier jongemannen die spoor van overvallen door de regio trokken, komen binnen een maand voor de rechter

De overvallen waren december 2017 en januari 2018. Doelwitten waren supermarkten, friettenten en tankstations. Drie keer was het raak in Beek en Donk, maar ook in Nuenen (cafetaria Van Gogh) , Valkenswaard (Emté) en Helmond (AH). Het ging zo heftig en het leek zo veel op elkaar dat de politie een apart team oprichtte en de vier via telefoongegevens opspoorde.

De opvallendste inbraak is januari 2018 gepleegd in Best. Daar verdween 15 mille cash en veel sieraden. De jongemannen hoorden van een meisje dat haar ouders een kluis in huis hadden. Een van de jongens, Hassan A. (21) uit Aarle-Rixtel, was op een ‘jacuzzi-party’ met het meisje. Hij ging tussendoor even weg. Volgens hem naar een vriend maar volgens het OM sloop hij weg met de huissleutels van het meisje om die te kopiëren. Zelf zegt hij van niks te weten. Maar zijn telefoon werd getapt. En daarop zegt hij dagen later tegen de leider eerst dat hij ’de shit nog niet heeft verkocht’. Weer later vertelt hij trots dat hij in Antwerpen tien mille heeft gevangen voor een horloge en ‘wat goldies’.

De slimste van allemaal

Officier van justitie Geerte Burgers had grote vraagtekens bij de ontkenning. Ze verdenkt hem ervan drie keer chauffeur te zijn geweest. Dat was ook bij de overval op een Emté in Valkenswaard. Zijn telefoongegevens laten zien hoe hij vanuit Gemert met twee anderen daar naartoe reed en na de overval weer terug. Ook daar had Hassan een verklaring voor: een ex-vriendinnetje woont er vlakbij en hij was bij haar op bezoek. Maar zijn kameraden vertellen anders. En opnieuw zijn er afgeluisterde telefoongesprekken. Dan pocht hij dat hij de slimste is van allemaal. Hij ‘houdt zich vrij’ maar pakt evenveel geld als de anderen.