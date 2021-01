Vier mannen op ‘boevenpad’ in Helmond: politie vindt vuurwapen in auto

De auto trok op de President Rooseveltlaan de aandacht van de politie, omdat er vier mannen in zaten. In verband met de Tijdelijke Wet Coronamaatregelen mag dit niet. De inzittenden kwamen volgens de politie uit verschillende steden in Nederland en gedroegen zich bij de controle 'erg zenuwachtig’. Niet veel later bleek waarom: in de auto lagen diverse inbrekerswerktuigen. De politie denkt dat ze op boevenpad waren.