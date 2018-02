Vier partijen niet welkom op debatavond Dr.-Knippenbergcollege Helmond

Waarom zíj wel en wíj niet? Dat is het gevoel dat overheerst bij de vier politieke partijen die geen uitnodiging kregen voor een debatavond op het Dr.-Knippenbergcollege. Helmond Aktief, ChristenUnie, 50Plus en VKM Leo Broers zijn 'teleurgesteld' of 'boos', omdat zij zich niet kunnen profileren ten overstaan van de middelbare-schoolleerlingen.

Berry Smits van Helmond Aktief begrijpt niets van de keuzes van de school, die op 1 maart een debatavond houdt. Negen van de dertien partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen zijn uitgenodigd. "We zitten al twintig jaar in de raad en worden nu buitengesloten. Dit riekt naar willekeur. We zijn hier boos en gepikeerd over", zegt Smits. "Wij hebben nota bene een rol als mentor voor een fractie in de jeugdgemeenteraad."

'Eerlijke verdeling'

Johan Fietelaars, de coördinator van de debatclub, is zich van geen kwaad bewust. "Waarom we niet alle partijen hebben uitgenodigd? Omdat de avond voor leerlingen is georganiseerd en we echt maar anderhalf uur de tijd hebben. Anders wordt het te laat", zegt Fietelaars, die bij de selectie heeft gezocht naar de verschillen in het politieke spectrum. "Wij hebben objectief gekeken naar een zo eerlijk mogelijke verdeling van alle stromingen binnen de Helmondse politiek."

Ook 'de belevingswereld' van jongeren speelde een rol. Zo ontving nieuwkomer Plan! wel een uitnodiging, omdat de partij goed vertegenwoordigd is op sociale media. "Wij hebben niemand willen uitsluiten, maar helaas ontkwamen we daar niet aan. We kunnen tot maximaal half tien doorgaan. Leerlingen moeten de dag erna weer naar school."

Overdag

Smits vindt dat het Dr.-Knippenbergcollege het debat dan maar overdag had moeten organiseren. Ook 50Plus vindt het 'niet netjes' dat een aantal partijen niet mag meedoen aan het debat. "Gelukkig zijn er de komende weken nog genoeg kansen om ons te laten zien", zegt Frans Mol. "De jeugd heeft de toekomst, dus wij hadden ons graag laten horen daar."

Lodewijk den Breejen van de ChristenUnie is van mening dat zijn partij benadeeld wordt. "Zeker ook omdat er op de scholen veel aandacht is voor levensbeschouwing. De ChristenUnie had niet misstaan op de debatavond", zegt Den Breejen. "Bovendien worden er nu her en der posters opgehangen en vindt er promotie plaats voor dit evenement. Het is teleurstellend als er dan een aantal partijen geen uitnodiging krijgt."

Flyers