Vier personen opgepakt na doorzoeking woningen in Veghel, Helmond en Heeswijk-Dinther

Gouden paar Echtpaar uit Helmond 50 jaar getrouwd: 'Als ik opnieuw kon kiezen, koos ik weer voor jou'

9:54 HELMOND - De in Zaandam opgegroeide Cor van Bezooijen emigreerde op zijn 27ste naar Australië. Een bootreis van maar liefst zes weken. Hij was in die tijd ook echt nog niet met meisjes bezig. Hij wilde reizen, de wereld over, dat was zijn doel. Maar op de verloving van zijn Nederlandse huisgenoot Henri Kant en zijn Australische June, zag hij een vriendin van haar, Linda Wain en dacht: 'Dit is anders, dit is ze'!