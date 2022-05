Vier tassen aan de fiets, een volle krat op de scootmobiel: Hart voor Minima deelt voor het laatst uit

Onthaasten kan bij sociale koffiebar Jan & Koek in Helmond: ‘Het duurt hier soms net even wat langer’

HELMOND - Wie haast heeft, is bij koffiezaak Jan & Koek in Helmond aan het verkeerde adres. Cappuccino’s en koekjes worden hier klaargemaakt door mensen met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’. En dat gebeurt op initiatief van werkgever Driessen Groep en zorgaanbieder ORO. ,,Winst? We zijn blij al blij als we quitte draaien.”

