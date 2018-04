Vier tips over moordzaak Mariëlle Markgraaff na uitzending Opsporing Verzocht

Actieteam tegen misstanden in Peel groot succes: van wapen­vondst tot 4 ton aan geïnde boetes

9:12 Er werden drie hennepkwekerijen, een xtc-lab en een wapenarsenaal ontdekt. En dat was alleen nog maar de bijvangst. Het Peelland Interventie Team bestaat pas een jaar, maar is door het succes nu al het grote voorbeeld voor de rest van de regio. Onder andere in De Kempen moet een vergelijkbaar opsporingseenheid tegen misstanden komen.