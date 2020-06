Vier wijken als risicogebied aangewezen in Helmond: ‘Als de politie komt, misdragen we ons’

Weer leven in Het Speelhuis: Wim Daniëls eerste op het podium na de lockdown

19:03 HELMOND - Wim Daniëls heeft vrijdagmiddag Het Speelhuis ‘heropend’. De schrijver en cabaretier was de eerste die een voorstelling gaf in het Helmondse theater nadat het maanden dicht was vanwege de coronamaatregelen.